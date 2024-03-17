Артист новосибирского цирка упал с высоты в Находке — он делал трюк «Колесо смерти»

Акробат новосибирского цирка-шапито «Звездный» упал во время выполнения трюка на выступлении в городе Находка Приморского края. Информацией о происшествии с НГС поделилась очевидица Оксана.
Инцидент произошел во время выступления акробатов с номером «Колесо смерти». По словам очевидицы, все произошло стремительно.
— Они делали этот номер, в какой-то момент акробат там то ли оступился, то ли что, я не поняла. Упал спиной на бетонный пол, а его потом еще эта конструкция аттракциона ударила, его метр по манежу протащило. Люди закричали, страшно, — рассказала НГС местная жительница Оксана.
Представители цирка-шапито «Звездный» отказались беседовать с корреспондентом НГС по телефону. Тем не менее, в сообществе цирка в социальной сети «Вконтакте» появился комментарий по инциденту.
— Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа, — говорится в сообществе цирка «Звездный».
Напомним, накануне в новосибирском цирке с высоты сорвалась гимнастка. Девушка получила незначительные переломы.