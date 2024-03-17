Артист новосибирского цирка упал с высоты в Находке — он делал трюк «Колесо смерти»

— Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа, — говорится в сообществе цирка «Звездный».



Напомним, накануне в новосибирском цирке с высоты сорвалась гимнастка. Девушка получила незначительные переломы.

