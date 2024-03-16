Вышел из ворот и него накинулись: стаффы погрызли дворнягу и её хозяина в Новосибирске

Девушка рассказала, что все произошло вечером 15 марта, примерно в 22 часа вечера. Молодой человек выгуливал свою собаку-дворняжку.



— Вышел из ворот и на него тут же накинулись стаффы. И на него, и на его собаку. Мужчине на помощь подоспел сосед, вдвоем они смогли выбить собаку. Владелица стаффов была рядом в момент происшествия и пыталась удержать их, но сама под них упала, поскольку чисто физически не может удержать двух бойцовских собак, которые вырываются. В ветеринарную клинику мужчина не поехал, обработал раны питомца самостоятельно. Сам сосед говорит, что у него опухла кисть. У питомца — небольшая рваная рана, ничего серьезного нет. Но и мужчина и его собака в шоке от нападения, —рассказала Ирина.

