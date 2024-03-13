В Рязанской области горит нефтезавод. Есть пострадавшие

На территории нефтезавода в Рязанской области разгорелся пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным источника издания, вероятная причина ЧП — падение БПЛА. О том, что в небе над Рязанью и областью сегодня видели дроны, сообщают и местные жители.
Пламя охватило 100 квадратных метров. Предварительно, загорелся блок теплообмена. На месте работают сотрудники МЧС.
Обновлено в 7:57 мск.
Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС.
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