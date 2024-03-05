«Световое шоу с искрами»: контактная линия троллейбусов оборвалась на Димитровском мосту — пугающее видео

В Новосибирске сняли на видео искры и пламя на контактной сети троллейбусов — ролик выложили в Телеграм-канале «АСТ-54 Black». Когда именно он был снят, не уточняется.
— Яркое световое шоу с искрами и обрывом контактной сети устроил троллейбус
На видео сначала летят искры, а затем видно пламя.
В ГУ МЧС по Новосибирской области ответили корреспонденту НГС, что «подразделения по данному событию не привлекались».
Утром 22 февраля на площади Труда в Новосибирске собралась огромная пробка из-за обрыва контактной сети.