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«Световое шоу с искрами»: контактная линия троллейбусов оборвалась на Димитровском мосту — пугающее видео

Когда именно произошел инцидент, не уточняется

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Искр было очень много

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В Новосибирске сняли на видео искры и пламя на контактной сети троллейбусов — ролик выложили в Телеграм-канале «АСТ-54 Black». Когда именно он был снят, не уточняется.

— Яркое световое шоу с искрами и обрывом контактной сети устроил троллейбус № 24, спускавшийся с Димитровского моста на Владимировскую, — сообщили в Телеграм-канале.

На видео сначала летят искры, а затем видно пламя.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

В ГУ МЧС по Новосибирской области ответили корреспонденту НГС, что «подразделения по данному событию не привлекались».

Утром 22 февраля на площади Труда в Новосибирске собралась огромная пробка из-за обрыва контактной сети.

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Троллейбус в НовосибирскеОбрыв линииИскрыПламя
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