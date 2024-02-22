Под Пермью полицейский расстрелял из автомата по машину нарушителя - ранена студентка

Про водителя приятель объясняет: парень работает в автосервисе, скоро собирался в армию, а прав у него действительно никогда не было, при этом обстрелянная машина — его, он купил «Ладу» и «просто ездил на ней». В тот вечер подруга попросила его отвезти ее из Юго-Камского в Пермь, с ними поехал еще один приятель. С самим водителем на месте, где их остановила полиция, другу поговорить не удалось, он уже сидел в машине ДПС.

— Но его друзья рассказали, что он испугался останавливаться, потому что у него нет и никогда не было водительского удостоверения, — объяснил собеседник, почему водитель не остановился. — Но он даже не думал, что сотрудники будут применять оружие.

