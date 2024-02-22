Под Пермью полицейский расстрелял из автомата по машину нарушителя - ранена студентка

«Стреляли по колесам», — уже после того, как новость вылилась в СМИ, объясняли в полиции, выложив видео, из которого почему-то пропала минута записи.
Вечером 19 февраля ВАЗ-21099 без номеров привлек внимание экипажа ДПС на дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово под Пермью. Водителю сказали остановиться, но он проигнорировал требование. «Включив специальные звуковые и световые сигналы, полицейские начали преследование, — написала в пресс-релизе пресс-служба полиции. — В связи с тем что водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, в соответствии с законом "О полиции" полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля».
Автомобиль остановился, водителя (полиция сообщает, что ему 21 год, он был пьяный и без прав) задержали. «В результате применения оружия пострадали два пассажира:
Раненых пассажиров доставили в больницу. «Ранее судимый парень», как стало известно от Минздрава, из больницы самовольно ушел. В девушку, по данным СМИ, попало пять пуль: в спину, живот и ногу. Ей, как сообщил источник 59.RU, сделали операцию, официально в Министерстве здравоохранения говорят, что она находится в тяжелом состоянии.
«Просто ездил на ней»
Все находившиеся в машине друзья — из Юго-Камского (пригород Перми). Там же живет их товарищ, с которым после ЧП пообщался журналист. Узнав о том, что произошло, он ездил на место задержания, сделал несколько фотографий автомобилей нарушителя и полиции, правда, не очень качественных.
Про водителя приятель объясняет: парень работает в автосервисе, скоро собирался в армию, а прав у него действительно никогда не было, при этом обстрелянная машина — его, он купил «Ладу» и «просто ездил на ней». В тот вечер подруга попросила его отвезти ее из Юго-Камского в Пермь, с ними поехал еще один приятель. С самим водителем на месте, где их остановила полиция, другу поговорить не удалось, он уже сидел в машине ДПС.
— Но его друзья рассказали, что он испугался останавливаться, потому что у него нет и никогда не было водительского удостоверения, — объяснил собеседник, почему водитель не остановился. — Но он даже не думал, что сотрудники будут применять оружие.
На месте уже была скорая, в ней оказывали первую помощь девочке. Парень, которому прострелили пятку, по словам друга, ждал осмотра.
«Нельзя давать комментарии»
В полиции о сотруднике, открывшем огонь по машине, не рассказывают никаких подробностей. 59.RU известно, что ему 41 год, учился он в Пермском филиале Нижегородской академии Министерства внутренних дел РФ, вероятно, с тех пор и работает в полиции.
Сам полицейский разговаривать с журналистом пока отказался.
— Мне нельзя давать какие-либо комментарии, — ответил он.
«Водитель этого авто мог совершить ДТП»
Пермский юрист Всеволод Алферов рассказал о законе «О полиции» в части прав на задержание.
— В данном случае цель полицейских — остановить машину, — отметил собеседник. — Нельзя стрелять по салону, нельзя стрелять на поражение, если машина в данном случае не представляет угрозы окружающим. Можно стрелять по колесам. Удивляет, что в данной ситуации сотрудник полиции выпустил полностью магазин автомата. Возможно, он переборщил и превысил полномочия. Хотя я понимаю, что машина — это движущаяся цель, она маневрирует.
Также адвокат подчеркнул, что совсем другая ситуация — когда машина представляет угрозу для окружающих, других авто и пешеходов.
— Например, эта машина давит людей, таранит транспорт. В этом случае полицейский имеет право открыть огонь на поражение, — дополнил Алферов. — Он может стрелять до тех пор, пока водитель не обезврежен, даже если это преследование закончится гибелью правонарушителя.
За оценкой действий полицейского мы обратились к председателю профсоюза правоохранительных органов МВД РФ, ветерану уголовного розыска Алексею Лобареву. Он отметил, что изначально водитель «Лады» нарушил закон, отказавшись выполнить требования сотрудника полиции.
— В машине мог находиться очень серьезный нарушитель или какой-нибудь экстремист, члены преступных группировок, внутри могли находиться заложники, — перечислил эксперт. — По нашему законодательству мы должны выполнить требования сотрудников полиции. Поэтому у полицейского были полномочия остановить машину. Если он это не сделает, то полицейского привлекут к ответственности. Водитель этого авто, тем более в пьяном виде, мог совершить ДТП. Или он мог скрывать следы преступления. Законодатель дал право полицейскому в таком случае использовать табельное оружие.
По словам Лобарева, для того чтобы применить табельное оружие, полицейскому достаточно дать просто звуковой сигнал или сигнал маячков о том, что он просит остановить машину. При невыполнении этих требований он уже может открыть стрельбу. Что же касается того, что сотрудник, стреляя по машине, выпустил весь магазин автомата АКС-74, эксперт поясняет: это неудивительно и не признак особой жестокости, просто во время движения сложно попасть по колесам. Профпригодность же у сотрудников психологи проверяют ежегодно.
— Сам водитель, который решил скрываться от полиции, понимает все риски. Полицейский использовал все возможные способы и средства для задержания, — добавляет глава профсоюза МВД. — Следствие тщательно будет разбираться и по итогам покажет, кто в каком состоянии был и правомочны ли были действия сотрудника. Я хотел бы обратиться к гражданам: в наше сложное время вы обязаны подчиниться и выполнять требования сотрудника полиции. Если вам кажется, что они неправильные, вы сделайте всё, что просит сотрудник МВД, а после того как выполните, можете обжаловать в надзорных органах, например в управлении собственной безопасности или прокуратуре. Они проверят сами, был прав сотрудник или нет. Сейчас время сложное и в целях нашей безопасности мы обязаны выполнять требование полицейских. Перед ними стоят сложные государственные задачи, и нам всем надо помогать.
Сейчас по факту произошедшего проводят проверку, действия полицейского оценят и вынесут решение. Редакция 59.RU продолжит следить за развитием событий.