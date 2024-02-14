Прямиком из ада: а перекрестке с Гусинобродским шоссе встал закоптившийся трамвай №13 — видео с места

14 февраля на перекрестке улицы Доватора и Гусинобродского шоссе в Новосибирске заметили закоптившийся трамвай № 13.
Точную причину инцидента автор поста не называет. В публикации Telegram-канала «АСТ-54 Black» утверждается следующее:
— Возгорание произошло из-за столкновения с ПАЗом.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал, но причинен ущерб транспортным средствам. В пресс-службе ГУ МЧС редакцию заверили, что в пожарно-спасательные подразделения обращений о случившемся не поступало.
Ранее в Новосибирской области загорелся автобус, в котором ехали 19 человек — момент пожара попал на видео.