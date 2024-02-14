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Прямиком из ада: а перекрестке с Гусинобродским шоссе встал закоптившийся трамвай №13 — видео с места

О пострадавших не сообщается

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На новосибирском перекрестке встал закоптившийся трамвай № 13

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14 февраля на перекрестке улицы Доватора и Гусинобродского шоссе в Новосибирске заметили закоптившийся трамвай № 13.

Точную причину инцидента автор поста не называет. В публикации Telegram-канала «АСТ-54 Black» утверждается следующее:

— Возгорание произошло из-за столкновения с ПАЗом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

В городской Госавтоинспекции сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал, но причинен ущерб транспортным средствам. В пресс-службе ГУ МЧС редакцию заверили, что в пожарно-спасательные подразделения обращений о случившемся не поступало.

Ранее в Новосибирской области загорелся автобус, в котором ехали 19 человек — момент пожара попал на видео.

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