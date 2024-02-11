В Новосибирске подросток повредил несколько припаркованных автомобилей — видео

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что при поступлении от владельца автомобиля заявления о порче имущества будет проведена проверка в установленном порядке.



Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.

