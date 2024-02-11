В Новосибирске подросток повредил несколько припаркованных автомобилей — видео

Жители Новосибирска сообщили о подростке, который повредил несколько припаркованных автомобиле. Видео с малолетним хулиганом опубликовали в телеграм-канале «Оперативный Новосибирск».
В посте говорится, что инцидент произошел на парковке возле дома 169 на Немировича-Данченко. Ребенок был с отцом, в какой-то момент он перелез через забор на парковку и стал пинать стоящие там машины. У одного автомобиля отбил зеркало и фару. Отец ребенка просто наблюдал за происходящим.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что при поступлении от владельца автомобиля заявления о порче имущества будет проведена проверка в установленном порядке.
Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.