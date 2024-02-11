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В Новосибирске подросток повредил несколько припаркованных автомобилей — видео

Инцидент произошел в Ленинском районе

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По словам очевидцев, отец ребенка никак не реагировал на происходящее

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Жители Новосибирска сообщили о подростке, который повредил несколько припаркованных автомобиле. Видео с малолетним хулиганом опубликовали в телеграм-канале «Оперативный Новосибирск».

В посте говорится, что инцидент произошел на парковке возле дома 169 на Немировича-Данченко. Ребенок был с отцом, в какой-то момент он перелез через забор на парковку и стал пинать стоящие там машины. У одного автомобиля отбил зеркало и фару. Отец ребенка просто наблюдал за происходящим.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Оперативный Новосибирск»

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что при поступлении от владельца автомобиля заявления о порче имущества будет проведена проверка в установленном порядке.

Ранее в Новосибирске водитель «Сузуки» облил маслом «Ниссан» за близкую парковку к своей машине. Инцидент попал на видео.

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