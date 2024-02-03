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«Вызвали сразу военных»: в Волгограде горит один из крупнейших НПЗ страны

Предварительно причиной пожара стала атака беспилотника

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«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», на котором начался пожар, — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе

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В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Площадь пожара, по информации МЧС, составляет 300 кв. м.

— По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается, — рассказали в МЧС нашим коллегам из издания V1.RU.

Сразу несколько источников в экстренных службах подтвердили нашим коллегам, что на НПЗ упал беспилотник.

— Там дым валит столбом, — рассказали собеседники редакции. — Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момента падения никто из оперсотрудников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент случившегося, пока без жертв.

По информации телеграм-канала SHOT, очевидцы утверждают, что перед пожаром слышали громкие звуки.

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн тонн. C 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО «ЛУКОЙЛ».

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