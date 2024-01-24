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Крушение самолета в БелгородеПодробности

Никто не выжил: белгородский губернатор раскрыл подробности крушения Ил-76

На борту самолета было 74 человека

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Губернатор прибыл на место крушения

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение Ил-76 в Корочанском районе. По словам главы региона, все летевшие в нем погибли.

— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находившиеся на борту погибли, — заявил Вячеслав Гладков. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.

По информации от Минобороны, на борту находились 74 человека: 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих.

Самолет Ил-76 рухнул 24 января около 11:00 мск неподалеку от села Яблоново в Белгородской области. Подробности о крушении мы собираем в нашей онлайн-трансляции.

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