Никто не выжил: белгородский губернатор раскрыл подробности крушения Ил-76

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение
— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находившиеся на борту погибли, — заявил Вячеслав Гладков. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.
По информации от Минобороны, на борту находились 74 человека: 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
Самолет Ил-76 рухнул 24 января около