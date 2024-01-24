Никто не выжил: белгородский губернатор раскрыл подробности крушения Ил-76

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал крушение Ил-76 в Корочанском районе. По словам главы региона, все летевшие в нем погибли.



— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находившиеся на борту погибли, — заявил Вячеслав Гладков. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия.

