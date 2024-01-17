Будут откачивать воду и круглосуточно дежурить в УК — как ликвидируют коммунальное ЧП на теплотрассе

По данным пресс-центра муниципалитета, Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты откачачивает воду из подтопленных домов и социальных объектов, службе также поручено выдать обогреватели по заявкам руководителей больниц и других социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. Работники Новосибирской теплосетевой компании, согласно планам оперативного гштаба, в это время займутся устранением дефекта на теплотрассе и восстановлением нормальных гидравлических режимов.