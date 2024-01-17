Будут откачивать воду и круглосуточно дежурить в УК — как ликвидируют коммунальное ЧП на теплотрассе

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Новосибирска определила, как будут ликвидировать прорыв на теплотрассе на улице Плахотного. Сообщение об этом появилось сегодня, 17 января 2024 года, в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
По данным пресс-центра муниципалитета, Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты откачачивает воду из подтопленных домов и социальных объектов, службе также поручено выдать обогреватели по заявкам руководителей больниц и других социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. Работники Новосибирской теплосетевой компании, согласно планам оперативного гштаба, в это время займутся устранением дефекта на теплотрассе и восстановлением нормальных гидравлических режимов.
— Департаменту транспорта поручено организовать очистку систем ливневой канализации и улично-дорожной сети, работу общественного транспорта в зоне отключения теплоснабжения. [...] Управляющим организациям — организовать круглосуточное дежурство должностных лиц, принять меры по недопущению размораживания систем теплоснабжения, — указано в сообщении.
Также и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов поручил руководителям организаций и учреждений обоих районов на левом берегу не допустить разморозку сетей для теплоснабжения, а главом администраций районов — подготовить пункты временного размещения населения на случай, если обстановка ухудшится.
Трубу, проложенную 61 год назад на улице Плахотного, прорвало сегодня около четырех часов дня. На месте работает фотожурналист НГС Александр Ощепков, и мы уже собрали первые жуткие фото с места ЧП в одном месте.