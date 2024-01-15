Днем вышел из школы, но домой не пришел: 10-летний мальчик пропал в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 15 января пропал
— Мы уже обратились в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Но пока местонахождение Ярослава неизвестно, — пояснила сибирячка.
В «ЛизаАлерт» подтвердили, что заявка в отряд поступила. Сейчас идет сбор информации.
В день пропажи Ярослав был одет в темно-зеленую куртку с оранжевой молнией, темные брюки, серые дутики, голубую вязаную шапку с разноцветными полосками.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800
Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал