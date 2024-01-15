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Днем вышел из школы, но домой не пришел: 10-летний мальчик пропал в Новосибирске

Последний раз ребенка видели в Юго-Западном жилмассиве

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В 13:00 ребенок вышел из школы № 129 и исчез

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В Ленинском районе Новосибирска 15 января пропал 10-летний Ярослав Пассар. Как сообщила НГС знакомая мальчика Анастасия, в 13:00 ребенок вышел из школы № 129 в Юго-Западном жилмассиве, но домой не пришел.

— Мы уже обратились в полицию и поисковый отряд «ЛизаАлерт». Но пока местонахождение Ярослава неизвестно, — пояснила сибирячка.

В «ЛизаАлерт» подтвердили, что заявка в отряд поступила. Сейчас идет сбор информации.

В день пропажи Ярослав был одет в темно-зеленую куртку с оранжевой молнией, темные брюки, серые дутики, голубую вязаную шапку с разноцветными полосками.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Недавно в Калининском районе по пути в школу пропал 8-летний мальчик. Позже ребенка нашли живым.

Пропал мальчикПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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