«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

«Что это — неудавшееся похищение?»

Утром 10 января, когда на город-герой обрушились тонны снега и трескучий мороз, неравнодушные люди спасли потерявшуюся девочку-первоклашку. Людмила Сергеева и таксист Рамин Набиев довезли ребенка до школы, а после мужчина отвез женщину на работу в другой район, не взяв с нее денег.

Как рассказала V1.RU волгоградка Людмила Сергеева, маленькая девочка случайно перепутала автобусы и не смогла добраться до школы.

— Это чудо какое-то, если честно, — рассказывает Людмила Сергеева. — На часах было 08:00. Я торопилась на работу. На остановке людей было много, но маленькая девочка подошла почему-то именно ко мне. Заплаканная, вся в слезах, от волнения толком не может сказать, что случилось. Говорит мне: «Тетенька, я потерялась». Я сразу не сообразила, что делать. Позвонила 112, а мне никто не отвечает. Девочка замерзла. Я завела ее в цветочный магазин. Телефона у девочки не оказалось, номер мамы она не знает. Ничего другого не придумала, как вызвать такси и поехать с ней вместе искать школу. Если бы не нашли, то поехали бы в полицию.