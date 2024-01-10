«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

В поселке Менделеево люди также пытаются достучаться до властей и обслуживающих организаций, но пока безрезультатно.



— Воды нет. Где нет горячей, где вообще никакой. Перебои с газом и электричеством. В некогда прекрасном и благоустроенном поселке городского типа разруха. Все теплосети в аварийном состоянии. Износ котельной на 99%, — уточнил местный житель. — А по отчетам администрации всё хорошо. Периодически отключения электричества по несколько часов, люди сидят при свечах. На улице -28 градусов, в квартирах +10... +12 , люди замерзают. Весь поселок перерыт вдоль и поперек.

