«Моменты, на которые не обратят внимание»: пожарный из Сибири снимает работу — посмотрите на эти эпичные фото

— Ребята относятся к фото хорошо, все привыкли. От нас часто требуют фотоотчеты с пожаров, мы фотографируем для разбора пожаров, предоставляем в пресс-службу, в том числе для пропаганды. Хочется, чтобы люди, смотря на мои фотографии, задумывались о собственной безопасности, знали, что пожар может в один миг забрать всё, что они имеют, а кроме того, увидели простых ребят, которые выбрали одну из самых опасных и тяжелых профессий, — отмечает спасатель.

