Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

В брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, информация о пострадавших уточняется.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах добавляет, что девушка стреляла из оружия отца, которое она пронесла с собой в школу. Собеседник агентства добавил, что восьмиклассница ранила четырех мальчиков и покончила с собой.
На месте происшествия работают полиция и оперативные службы, гимназия оцеплена. Обстоятельства ЧП выясняются.