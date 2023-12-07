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Тема дняОнлайн из Брянска: девочка открыла огонь в школе
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Стрельба в брянской школе

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

Она ранила несколько человек и покончила с собой

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Девушка стреляла из оружия отца

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В брянской гимназии № 5 восьмиклассница устроила стрельбу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, информация о пострадавших уточняется.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах добавляет, что девушка стреляла из оружия отца, которое она пронесла с собой в школу. Собеседник агентства добавил, что восьмиклассница ранила четырех мальчиков и покончила с собой.

На месте происшествия работают полиция и оперативные службы, гимназия оцеплена. Обстоятельства ЧП выясняются.

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