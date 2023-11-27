Ураган идет на север: какие регионы зацепит «шторм века» в ближайшее время

В России бушует непогода — за последние несколько дней от шторма пострадали жители российского юга, а Москву парализовал рекордный снегопад. Но на этом происки погоды не закончатся — по словам метеоролога Романа Вильфанда, циклон продолжит двигаться на север.
— Ситуация такая — траектория движения на север, неблагоприятные условия погоды ожидаются в Северо-Западном федеральном округе: Архангельской, Ленинградской, Псковской областях, — заявил Роман Вильфанд. — Ожидается сильный ветер, метель. В Архангельске температура ниже нормы на 7–8 градусов.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Также метеоролог заявил, что в ближайшее время сильные осадки ожидаются в Центральном федеральном округе. Жителей Тульской области ожидает сильный мокрый снег и гололедица на дорогах. 29 ноября непогода доберется до Брянской, Тамбовской и Орловской областей.
— В этих регионах ожидаются сильные осадки, метель и ветер до 15 метров в секунду, — предупредил Роман Вильфанд, — В Москве снова пойдет снег 30 ноября.
Напомним, что ранее метеоролог рассказал о том, сколько еще продлится непогода в Черноморском регионе. По словам Романа Вильфанда, «тревожная ситуация» продержится еще два дня: сегодня на российском юге ожидается самый тяжелый день. Завтра ситуация будет спокойнее — осадки будут продолжаться, а вот ураганный ветер должен сойти на нет.