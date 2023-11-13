«Вы че, на кого напоролись?» Телеведущий Кушанашвили объяснил, что не умирает (и не собирается)

— Гадкий жанр говорить о других то, чего нет в природе, — распаляется журналист. — Я полон сил и огня. В данный момент <...> я сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею *** [блин]. Я всех похороню, тех, кто распространяет грязные слухи. От меня не ждите «нет, это всё поклеп и так далее». Я в ярости *** [блин]. Я похож на человека, не отвечающего за свое поведение? Вы че, на кого напоролись? На супругов Цыгановых? Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить. Пошли вы *** [куда подальше], те, кто против этого, — заявил Кушанашвили.