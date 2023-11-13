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«Вы че, на кого напоролись?» Телеведущий Кушанашвили объяснил, что не умирает (и не собирается)

Он пообещал «похоронить» всех, кто распускает о нем слухи

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Эмоциональное видео появилось в телеграм-канале журналиста

Видео: КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе / T.me

Телеведущий Отар Кушанашвили опубликовал видео, в котором жестко высказался о новостях о его госпитализации. Он пообещал «похоронить всех, кто распространяет грязные слухи».

— Гадкий жанр говорить о других то, чего нет в природе, — распаляется журналист. — Я полон сил и огня. В данный момент <...> я сижу в машине у моих друзей. Я похож на хворого человека? Вы *** [устанете] раньше, чем я заболею *** [блин]. Я всех похороню, тех, кто распространяет грязные слухи. От меня не ждите «нет, это всё поклеп и так далее». Я в ярости *** [блин]. Я похож на человека, не отвечающего за свое поведение? Вы че, на кого напоролись? На супругов Цыгановых? Меня зовут Отар Кушанашвили, и я только начинаю жить. Пошли вы *** [куда подальше], те, кто против этого, — заявил Кушанашвили.

Судя по метаданным, это видео было записано через час после того, как в СМИ появилась информация о госпитализации журналиста.

Примечательно, что сначала в телеграм-канале Кушанашвили появился пост с записью, где сообщалось, что его состояние стабилизировалось. В самом видео журналист также не отрицает, что попал в больницу.

Отар Кушанашвили стал известен как ведущий скандальной программы «Акулы пера», которая выходила на канале ТВ-6 в 1995–1998 годах. Позднее снимался в музыкальных передачах «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из Метелицы». Сейчас журналист ведет свою программу на YouTube.

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