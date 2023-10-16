Попытался спасти вещи: сибиряк утонул на Алтае — он привязал себя к автомобилю, который заглох в реке

В Республике Алтай следователи начали проверку из-за утопления 56-летнего мужчины на автомобиле. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, он не справился с сильным течением реки и «ушел под воду».
По версии следствия, инцидент произошел 11 октября в Кош-Агачском. Мужчина ехал на автомобиле УАЗ из села Джазатор на животноводческую стоянку, и при переезде через реку Аргут его машина заглохла. Автомобиль стало заливать водой, и сибиряк решил привязать себя веревкой к транспорту, чтобы спасти вещи в салоне.
— Мужчина, привязав себя веревкой к автомобилю, попытался спасти находившиеся в машине вещи, часть из которых перенес на берег, однако в последствии не справился с сильным течением холодной реки и ушел под воду, — сообщили в ведомстве.
Автомобиль и тело мужчины нашли спустя два дня случайные жители, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Их достали из воды, по предварительным данным, смерть сибиряка наступила от переохлаждения.
В середине сентября в Омской области погибла мать с тремя детьми. Семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.