«Поехали к родственникам на картошку»: в Омской области мать и трое детей захлебнулись в машине

В Омской области погибла мать с тремя детьми — семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.
По информации прокуратуры и полиции, 26-летняя сибирячка управляла ВАЗ-21093, она ехала по грунтовой дороге к деревне Поспелово Большеуковского района 12 сентября. Вместе с ней в салоне были сыновья,
— Муж погибшей, зная, что супруга с детьми поехала к родственникам копать картошку, не сразу принялся их искать, — объяснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Из-за того, что в кювете были кустарники, а автомобиль практически полностью ушел под воду, его обнаружили только ночью.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.
Как уточнили в УМВД по Омской области, женщина получила водительские права в 2021 году. За нарушение ПДД ее ни разу не штрафовали.
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