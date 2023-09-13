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«Поехали к родственникам на картошку»: в Омской области мать и трое детей захлебнулись в машине

Автомобиль затерялся в кустарниках и воде

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Машину обнаружили уже ночью

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В Омской области погибла мать с тремя детьми — семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.

По информации прокуратуры и полиции, 26-летняя сибирячка управляла ВАЗ-21093, она ехала по грунтовой дороге к деревне Поспелово Большеуковского района 12 сентября. Вместе с ней в салоне были сыновья, 12 и 7 лет, а также и 9-месячная девочка. В 12 часов дня женщина не справилась с управлением.

— Муж погибшей, зная, что супруга с детьми поехала к родственникам копать картошку, не сразу принялся их искать, — объяснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Из-за того, что в кювете были кустарники, а автомобиль практически полностью ушел под воду, его обнаружили только ночью.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП. Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль.

Как уточнили в УМВД по Омской области, женщина получила водительские права в 2021 году. За нарушение ПДД ее ни разу не штрафовали.

Автомобиль почти полностью ушел под воду

Автомобиль почти полностью ушел под воду

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В конце апреля НГС рассказывал, как в небольшой реке Алтайского края утонула «Нива» — в ней погибли три человека.

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