«Поехали к родственникам на картошку»: в Омской области мать и трое детей захлебнулись в машине

В Омской области погибла мать с тремя детьми — семья захлебнулась в машине, которая ушла в кювет, заполненный водой.

По информации прокуратуры и полиции, 26-летняя сибирячка управляла ВАЗ-21093, она ехала по грунтовой дороге к деревне Поспелово Большеуковского района 12 сентября. Вместе с ней в салоне были сыновья, 12 и 7 лет, а также и 9-месячная девочка. В 12 часов дня женщина не справилась с управлением.