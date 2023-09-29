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СрочноПод Новосибирском неизвестные похитили ребенка
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Волонтеры ищут девушку, которая ушла из дома вместе с пятилетним ребенком, — они могут находиться в Новосибирске

Их местонахождение неизвестно с 27 сентября

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К поискам подключилась полиция

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В Республике Хакасия пропала 27-летняя Анастасия Тимченко вместе с 5-летним ребенком. Как сообщили волонтеры отряда «Поиск пропавших детей — Абакан», она может находиться в Новосибирске.

— 27 сентября Анастасия вышла из дома с пятилетним ребенком и пропала. По нашим данным, она может находиться в Новосибирске, — сообщила НГС представитель поискового отряда Анастасия Ковригина.

В пресс-службе МВД по Республике Хакасия сообщили, что в ведомство поступило заявление о пропаже девушки и ребенка. Проводится проверка.

В «ЛизаАлерт» корреспонденту НГС сообщили, что заявка по поводу пропажи девушки и мальчика в отряд не поступала.

Ранее в Кировском районе Новосибирска нашли потерявшегося семилетнего ребенка. Его искали волонтеры.

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