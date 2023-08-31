Беременная сибирячка обвинила начальницу в нападении — пострадавшая считает, что ее не хотели пускать в декрет

В Новосибирске беременная женщина, сотрудница сети магазинов «Маяк», обвинила в свою начальницу в нападении.
Наталья (прим.ред. имя изменено по просьбе героя) заявила, что она сказала руководительнице, что беременна и хочет уйти в декрет, после этого произошел конфликт. О ситуации женщина сначала сообщила в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» — об этом в паблике выпустили пост. Корреспондент НГС пообщался с Натальей и узнал подробности конфликта.
— Это началось в понедельник, я рассказала директору, что нахожусь на 5 месяце беременности и уже буквально через три часа я увидела заявление по собственному желание. Она аргументировала это тем, что сотрудников переводят с одного ООО на другое, я поняла, что таким способом она меня хочет уволить, поэтому я отказалась подписывать заявление. Она просто не хотела опускать меня в декретный отпуск, — считает сибирячка.
По словам девушки, на следующий день после этого инцидента, ей задержали аванс. Наталья пояснила, что 30 августа руководитель вызвала ее в кабинет, чтобы поговорить. Но разговор, по словам беременной женщины, перерос в разборки с применением физической силой.
— Она вызвала меня в кабинет и принуждала подписать документы именно сегодняшним числом, на что я ответила отказом. Я встала из-за стола, подошла к выходу, а моя руководитель стала препятствовать моему уходу, применив ко мне физическую силу, придавила меня своим торсом к дверному проему. Я очень сильно испугалась за своё здоровье и здоровье своего будущего ребёнка. В моём положении последствия данного случая могут быть непредсказуемыми, — пояснила сибирячка.
По словам Натальи, после случившегося она обратилась в травмпункт и в полицию. Корреспондент НГС попросил Наталью предоставить копии документов, но девушка не смогла оперативно передать бумаги в редакцию.
Журналист НГС обратился к руководству сети магазинов «Маяк» для комментария по этой ситуации, но директор магазина отказалась беседовать с журналистом.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили, что в полицию поступило заявление по этому факту.
— По факту конфликта между гражданами от одной из них поступило заявление. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Заявительнице сотрудниками полиции выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведения проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в пресс-службе ведомства.
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