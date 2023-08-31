Беременная сибирячка обвинила начальницу в нападении — пострадавшая считает, что ее не хотели пускать в декрет

— Это началось в понедельник, я рассказала директору, что нахожусь на 5 месяце беременности и уже буквально через три часа я увидела заявление по собственному желание. Она аргументировала это тем, что сотрудников переводят с одного ООО на другое, я поняла, что таким способом она меня хочет уволить, поэтому я отказалась подписывать заявление. Она просто не хотела опускать меня в декретный отпуск, — считает сибирячка.



По словам девушки, на следующий день после этого инцидента, ей задержали аванс. Наталья пояснила, что 30 августа руководитель вызвала ее в кабинет, чтобы поговорить. Но разговор, по словам беременной женщины, перерос в разборки с применением физической силой.

