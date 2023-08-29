Авария у Кокошино: новосибирские поезда задержались из-за падения стрелы крана на провода

В Новосибирской области 29 августа рядом с железной дорогой стрела крана повредила контактную сеть. Из-за этого задержались поезда. Прокуратура начала проверку.
По предварительной информации, инцидент произошел около 12:00 на участке железнодорожных путей между станциями Каргат и Кокошино в Каргатском районе.
— Допущено повреждение контактной сети стрелой крана, эксплуатируемого структурным подразделением филиала ОАО «РЖД». Обстоятельства события устанавливаются, имеется задержка в движении поездов по участку, — рассказали в Telegram-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».
На месте идут ремонтно-восстановительные работы. Барабинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
В мае в Забайкальском крае 12 вагонов сошли с путей. Из-за этого задержался поезд из Новосибирска во Владивосток.