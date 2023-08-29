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Авария у Кокошино: новосибирские поезда задержались из-за падения стрелы крана на провода

Инцидент на железной дороге проверит прокуратура

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Инцидент произошел около 12:00

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В Новосибирской области 29 августа рядом с железной дорогой стрела крана повредила контактную сеть. Из-за этого задержались поезда. Прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, инцидент произошел около 12:00 на участке железнодорожных путей между станциями Каргат и Кокошино в Каргатском районе.

— Допущено повреждение контактной сети стрелой крана, эксплуатируемого структурным подразделением филиала ОАО «РЖД». Обстоятельства события устанавливаются, имеется задержка в движении поездов по участку, — рассказали в Telegram-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

На месте идут ремонтно-восстановительные работы. Барабинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

В мае в Забайкальском крае 12 вагонов сошли с путей. Из-за этого задержался поезд из Новосибирска во Владивосток.

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Прокуратура Новосибирской областиРЖДКаргатский районПоезда
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