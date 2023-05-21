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Поезд из Новосибирска во Владивосток задерживается из-за схода 12 вагонов в Забайкальском крае

Движение поездов остановлено из-за опрокинутых восьми вагонов

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Несколько вагонов опрокинулись

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Из-за схода 12 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае задержится несколько поездов, в том числе поезд № 8 Новосибирск — Владивосток.

Как рассказали в пресс-службе Забайкальского РЖД, вчера, 20 мая, в 19:59 на перегоне Куэнга — Приисковая сошли 12 вагонов и был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону приостановлено.

— Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда. Ожидается задержка пассажирского поезда № 8 Новосибирск — Владивосток, — рассказали в пресс-службе ЗабРЖД.

Как добавили в пресс-службе Забайкальского СОТ ВМСУТ СК России, в результате схода опрокинулись семь пустых вагонов и один, груженный соей. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, причины схода устанавливаются.

На этой неделе в аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 Airlines получил повреждение при подготовке к вылету из Новосибирска в Москву.

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