Поезд из Новосибирска во Владивосток задерживается из-за схода 12 вагонов в Забайкальском крае

Из-за схода 12 вагонов грузового поезда в Забайкальском крае задержится несколько поездов, в том числе поезд
Как рассказали в пресс-службе Забайкальского РЖД, вчера, 20 мая, в 19:59 на перегоне Куэнга — Приисковая сошли 12 вагонов и был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону приостановлено.
— Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены четыре восстановительных поезда. Ожидается задержка пассажирского поезда
Как добавили в пресс-службе Забайкальского СОТ ВМСУТ СК России, в результате схода опрокинулись семь пустых вагонов и один, груженный соей. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, причины схода устанавливаются.
На этой неделе в аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 Airlines получил повреждение при подготовке к вылету из Новосибирска в Москву.