freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 95.47
eur 103.24
СрочноНовосибирскую компанию оштрафовали на 10 миллионов
Все новости
Все новости

Подросток проехался на питбайке по Богдашке и врезался в «Мазду» — мальчика увезли на скорой

14-летний водитель не выдержал дистанцию

162

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь

Поделиться

В Калининском районе Новосибирска вчера, 28 августа, подросток на питбайке врезался в Mazda 3.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, ДТП произошло на территории Калининского района в 15:55.

На улице Богдана Хмельницкого 14-летний подросток ехал со стороны 2-го Краснодонского переулка в сторону Бардина. У дома № 29 подросток не выдержал дистанцию и столкнулся с Mazda, которая ехала в попутном направлении.

Несовершеннолетнего водителя госпитализировали в лечебное учреждение. ГИБДД по Новосибирску напомнило, что питбайк — это спортивный инвентарь и передвигаться по улицам города на нем запрещено.

В Новосибирске за прошедшую ночь, с 28 на 29 августа, зарегистрировали два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

По теме

ДТПГоспитализировалиПодростокПитбайкКалининский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter