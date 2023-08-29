Подросток проехался на питбайке по Богдашке и врезался в «Мазду» — мальчика увезли на скорой

В Калининском районе Новосибирска вчера,
Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску, ДТП произошло на территории Калининского района в 15:55.
На улице Богдана Хмельницкого 14-летний подросток ехал со стороны
Несовершеннолетнего водителя госпитализировали в лечебное учреждение. ГИБДД по Новосибирску напомнило, что питбайк — это спортивный инвентарь и передвигаться по улицам города на нем запрещено.
В Новосибирске за прошедшую ночь, с 28 на 29 августа, зарегистрировали два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.