Разбился самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин. Напоминаем, кто это такой

Спорт и срок



Евгений Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. Известно, что его мать Виолетта трудилась в больнице, отца рано не стало, а воспитывал будущего «кремлевского повара» его отчим Самуил Жаркой. Он же приохотил Пригожина к лыжам: последний окончил спортинтернат № 62 . Вместе с ним учились пловец Владимир Сальников и гимнаст Александр Дитятин. Учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не окончил.

