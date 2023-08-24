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Крушение самолета ПригожинаПодробности

Разбился самолет, на борту которого мог быть Евгений Пригожин. Напоминаем, кто это такой

От «кремлевского повара» до самого известного мятежника в новейшей истории России

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Под Тверью разбился бизнес-джет, который ранее связывали с Евгением Пригожиным, все, кто был на борту, погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и Евгений Пригожин; собеседники «Фонтанки» утверждают, что, по их данным, он действительно был на борту, как и несколько командующих созданной им ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» напоминает о его пути от «кремлевского повара» до самого известного мятежника в новейшей истории России.

Спорт и срок


Евгений Пригожин родился в Ленинграде 1 июня 1961 года. Известно, что его мать Виолетта трудилась в больнице, отца рано не стало, а воспитывал будущего «кремлевского повара» его отчим Самуил Жаркой. Он же приохотил Пригожина к лыжам: последний окончил спортинтернат № 62. Вместе с ним учились пловец Владимир Сальников и гимнаст Александр Дитятин. Учился в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, но, по его собственным словам, вуз он не окончил.

В 1979 году предприниматель получил условный срок по статье «кража». По данным СМИ, в 1981 году он был приговорен Ждановским судом к 12 годам заключения сразу по ряду статей, но в 1988-м он получил помилование и в 1990 году вышел на свободу досрочно.

Начало

Как рассказывал сам Пригожин в интервью, первым его бизнесом в 1990 году стала торговля на рынке «Апраксин двор» хот-догами, первыми в городе. «Горчицу замешивали у меня в квартире — на кухне, мама там же считала выручку: в месяц я зарабатывал 1000 долларов, а это были горы рублей», — говорил бизнесмен.

В 1990-е Пригожин управлял сетью частных магазинов «Контраст», торгующих продовольственными товарами. Будущий ресторанный бизнес начался с открытия в 1995 году на Васильевском острове бара-магазина «Винный клуб». В конце 1996 года после знакомства с британцем Энтони Гиром Пригожин открыл ресторан «Старая таможня», который считается одним из первых элитных заведений в Петербурге. По некоторым данным, его партнером по этому бизнесу стал Михаил Мирилашвили, известный петербургский предприниматель, годы спустя ставший сооснователем сети «ВКонтакте».

Позднее открылись еще три заведения: «Семь сорок», «Строгановский двор» и «Русский китч». В 1998 году на купленном за 50 тысяч долларов подержанном теплоходе «Москва-177» открылся ресторан New Island, который стал популярным местом в Петербурге. Когда в город в июне 1999 года прибыли премьер-министр Сергей Степашин и французский экономист, на тот момент распределитель Международного валютного фонда, Мишель Комдессю, теплоход был единственным приличным местом для застолья с участием таких гостей.

В 2001 году Владимир Путин обедал там с Жаком Шираком, а год спустя — с Джорджем Бушем. В 2003-м, по данным СМИ, президент России отмечал там свой день рождения. Так как предприниматель лично подавал блюда президенту, он получил прозвища «кремлевский повар» и «повар Путина».

Кейтеринг и Минобороны

К тому времени предприниматель уже занялся кейтерингом. Компанию «Конкорд кейтеринг» предприниматель основал в 1995 году. С 2002 года развивал сеть ресторанов быстрого питания «Блин!Дональдс», название бизнесмен придумал сам. Но сеть закрылась десять лет спустя. Как сам бизнесмен рассказывал в интервью об успехах кейтерингового бизнеса, к 2005 году у него «уже 10 лет как была самая крупная в России фирма по выездному обслуживанию». Он организовал ряд торжеств для «высоких» гостей, в том числе и питание в Доме правительства РФ. На этой волне он решил зайти на рынок школьного питания.

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом. В частности, в районе Лахты в Петербурге построил коттеджный ЖК «Северный Версаль». В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила комплекс «Лахта Плаза» рядом с парком 300-летия.

В 2016 году стало известно, что связанная с Пригожиным компания выкупила помещения «Магазина купцов Елисеевых», которые с 2010 года занимал на правах аренды, сделав дорогой ремонт. К 2015 году структуры Пригожина стали крупнейшим поставщиком питания для Минобороны.

Медиаимперия

В 2013 году появилась информация о том, что на улице Савушкина в Петербурге расположилось «Агентство интернет-исследований», получившее неформальное название «фабрика троллей». На сайтах медиахолдинга работали сотни людей. Связь Пригожина с разрастающейся медиаимперией пресс-служба «Конкорда» отрицала.

В 2019 году появилась медиагруппа «Патриот», куда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Евгений Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте отрицалось.

Петербург


Во время выборов губернатора Петербурга структуры, которые связывали с Пригожиным, как казалось, благосклонно были настроены к Александру Беглову. Потом всё изменилось, бизнесмен стал главным критиком новой администрации и затеваемых ей реформ. Сам Беглов до поры до времени не называл его по имени, но прозрачно заявлял: «Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти».

Параллельно Пригожин пытался претендовать в городе на крупные инвестпроекты: строительство кластера у Горской, намывной архипелаг у Лахты, реконструкцию Конюшенного ведомства. Во всех случаях город сделал выбор в пользу других партнеров или вовсе отказал в проекте, проигравшие ушли в долгие суды. Сам Пригожин лично и очень жестко критиковал Беглова в телеграм-канале своей пресс-службы.

ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» была основана в 2014 году. С того же времени бойцы ЧВК принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, затем в Сирии. И в 2017 году компания была включена в санкционный список США. Но свою причастность к созданию ЧВК бизнесмен признал только в 2022 году. Западные страны заявляли, что наемники ЧВК действовали также в Ливии, ЦАР, Судане, Мозамбике и Мали.

СВО

После 24 февраля 2022 года, с началом СВО, имя Пригожина в связи с ЧВК «Вагнер» и действиями компании на Украине приобрело всемирную известность. Бойцы «Вагнера» активно участвуют в боевых действиях. В ряды ЧВК активно поступают наемники из числа осужденных. В марте бизнесмен приводил данные, что в Россию после участия в боевых действиях вернулись более 5 тысяч бывших заключенных.

Конфликт Минобороны с Пригожиным начал активно развиваться еще в 2022 году, хотя де-факто трения начались за несколько лет до этого.

Год спустя, в феврале 2023 года, Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск). Появилась кампания #ДайСнарядыВагнерам, которая начала набирать обороты в Сети.

В начале мая бизнесмен на фоне слухов о «снарядном голоде» публично заявил о готовности 10 мая передать позиции в Бахмуте чеченскому «Ахмаду» после предложения главы республики Рамзана Кадырова. 20 мая предприниматель заявил, что «Вагнер» взял Бахмут, и в очередной раз высказался резко отрицательно в адрес Минобороны. И уже пять дней спустя Пригожин заявил, что выводит подразделения из города.

Мятеж


23 июня Пригожин сообщил, что позиции ЧВК «Вагнер» якобы были обстреляны войсками Минобороны, и заявил, что его солдаты выдвигаются в сторону Ростова-на-Дону. Они действительно вошли в город, оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, после чего колонна двинулась в сторону Москвы. В ходе этого движения она посадила несколько боевых вертолетов и сбила военный самолет Минобороны.

ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, президент Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 числа стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, — позволить подписать контракты с Минобороны. 27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

Во время мятежа по всем адресам, связанным с Пригожиным, прошли обыски. Среди прочего обнаружили порядка 10 миллиардов рублей наличными (которые позже ему вернули), оружие, китель с орденами, поддельные паспорта и прочее.

После мятежа


Спустя несколько дней Владимир Путин встретился с командирами ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным в Кремле, предложив несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. «Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром всё это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказывал потом президент.


В официальных СМИ Пригожина продолжали называть предателем и намекать на психическую неустойчивость, при этом призывая не возлагать вину на всю ЧВК «Вагнер». Упоминали, что у самой ЧВК было контрактов более чем на 800 миллиардов рублей, как и у связанной с Пригожиным группой «Конкорд». В Кремле продолжали настаивать, что никакой ЧВК «Вагнер» как юрлица никогда не существовало.

Основная ее часть действительно ушла в Белоруссию, набор в нее прекратили, а по словам Александра Лукашенко, вагнеровцы хотели «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Самого Пригожина, как и похожих на него людей, продолжали часто видеть в Петербурге, в том числе во время саммита «Россия — Африка». Он комментировал госпереворот в Нигере, а на последнем записанном видео от 21 августа говорит: «Работаем. Температура +50 — всё, как мы любим. ЧВК "Вагнер" делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной».

23 августа, спустя ровно 2 месяца после мятежа, самолет, на котором, по одной из версий, находился Пригожин, разбился под Тверью.

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