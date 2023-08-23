«На обочине накрытое тело»: две машины столкнулись на Советском шоссе

Две машины столкнулись на Советском шоссе — водители заметили погибшего человека. ДТП произошло сегодня около 15:00 в районе пересечения шоссе и улицы Лесной.
— На Советском шоссе серьезное ДТП. На обочине накрытое тело, — сообщил читатель НГС Евгений.
Также на месте стоят пожарные и работают сотрудники ГИБДД. Для движения заблокировано две полосы в сторону улицы Петухова.
22 августа в обед на 78-м км автодороги в сторону Ленинска-Кузнецкого Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом. Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.