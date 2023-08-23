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«На обочине накрытое тело»: две машины столкнулись на Советском шоссе

На месте работают полиция и пожарные

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Разбиты две машины

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Две машины столкнулись на Советском шоссе — водители заметили погибшего человека. ДТП произошло сегодня около 15:00 в районе пересечения шоссе и улицы Лесной.

— На Советском шоссе серьезное ДТП. На обочине накрытое тело, — сообщил читатель НГС Евгений.

Также на месте стоят пожарные и работают сотрудники ГИБДД. Для движения заблокировано две полосы в сторону улицы Петухова.

На шоссе начинает собираться пробка

На шоссе начинает собираться пробка

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22 августа в обед на 78-м км автодороги в сторону Ленинска-Кузнецкого Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом. Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.

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