Сибирячка на мотоцикле сбила собаку и улетела в кювет в Новосибирске — ее увезла скорая

В Новосибирске 26-летняя девушка на мотоцикле получила перелом руки из-за столкновения с собакой. ДТП произошло вчера,
— Девушка, управляя мотоциклом «Хонда», совершила наезд на собаку, после чего опрокинулась на проезжей части дороги. В результате получила перелом руки, — сообщил Андрей Кузнецов, первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, в своем официальном Telegram-канале.
Ранее «Тойота-Камри» сбила велосипедиста в Новосибирской области. Это произошло на трассе, ведущей к аэропорту Толмачево, вечером