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Сибирячка на мотоцикле сбила собаку и улетела в кювет в Новосибирске — ее увезла скорая

Девушка получила травмы

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Сибирячка сломала руку

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В Новосибирске 26-летняя девушка на мотоцикле получила перелом руки из-за столкновения с собакой. ДТП произошло вчера, 21 августа, в 20:10 в Советском районе.

— Девушка, управляя мотоциклом «Хонда», совершила наезд на собаку, после чего опрокинулась на проезжей части дороги. В результате получила перелом руки, — сообщил Андрей Кузнецов, первый заместитель начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области, в своем официальном Telegram-канале.

Ранее «Тойота-Камри» сбила велосипедиста в Новосибирской области. Это произошло на трассе, ведущей к аэропорту Толмачево, вечером 20 августа.

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