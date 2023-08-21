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«Тойота» сбила велосипедиста в Новосибирской области — мужчина сидел на дороге в крови

Какие травмы получил пострадавший, не уточняется

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Автомобиль сбил велосипедиста в Новосибирской области

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«Тойота-Камри» сбила велосипедиста в Новосибирской области. Это произошло на трассе, ведущей к аэропорту Толмачево, вечером 20 августа.

Очевидец аварии Александр сообщил редакции НГС, что велосипедист жив. Судя по фото, сделанным свидетелем происшествия, пострадавший после ДТП сидел на дороге. У него были окровавлены голова и руки.

— Звук удара слышал. После этого и подошли к месту аварии. Скорая быстро приехала <...>, мужчина на работу ехал, — уточнил Александр.

НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирской области.

22 июля 19-летний водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста. 45-летний мужчина погиб на месте.

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