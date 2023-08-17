Фельдшер осмотрена врачами: названы подробности ДТП со скорой в Новосибирске

17 августа в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу, после аварии фельдшера, которая находилась в машине, осмотрели врачи.
Авария произошла в 13:55 на перекресте улиц Бориса Богаткова и Кошурникова около здания на улице Бориса Богаткова, 210/1. По данным ведомства, 23-летний водитель автомобиля «Тойота-Витц» ехал по улице Кошурникова в сторону Никитина, когда столкнулся с «Газелью-Некст» бригады скорой помощи поселка Краснообска. Водитель «Газели» ехал по Бориса Богаткова со стороны улицы Фадеева.
— После этого автомобиль «Тойота-Витц» совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси-Лансер», который стоял на светофоре во встречном направлении, — указано в сообщении.
Информация о травмах после дорожно-транспортного происшествия в ведомство не поступала. В результате аварии 60-летнюю фельдшера автомобиля скорой помощи осмотрели врачи.
В марте в Новосибирске на Большевистской автомобиль «Лада-Ларгус» столкнулся с машиной скорой помощи. ДТП произошло чуть дальше остановки «Мелькомбинат».