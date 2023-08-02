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Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за видео с покалеченной женщиной-инвалидом — ее могли избить

Сосед якобы забирает у женщины деньги

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Видео с избитой женщиной распространилось в интернете

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Председатель Следственного комитета России заинтересовался судьбой женщины-инвалида из Новосибирска. Как ранее стало известно, ее якобы избивает сосед. После происшествия полиция начала проверку.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в СМИ появилась информация о том, что житель Новосибирска избивает женщину-инвалида и забирает деньги.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах Евгения Долголева, руководителя СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее Глава СК РФ велел новосибирским следователям проверить опасный пандус в центре Новосибирска, где у подъема стоит столб.

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