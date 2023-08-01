«Избивает и забирает деньги»: полиция начала проверку после ролика об издевательствах над женщиной-инвалидом в Новосибирске

В Новосибирске в социальных сетях распространили видеозапись, автор которой сообщает, что пожилую женщину на инвалидном кресле регулярно избивает сосед. Полиция начала проверку.
— Сегодня в полицию поступило сообщение от граждан о противоправных действиях, совершенных в отношении женщины. Полицейские выехали на место происшествия, произвели опрос. Женщину и проживающего с ней мужчину доставили в отдел полиции, где от подачи заявления пенсионерка категорически отказалась, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как уточнили в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в полицию сообщений о подобных фактах не поступало.
Видео с женщиной, прикованной к инвалидному креслу, появилось в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Как говорится в посте, в доме по адресу: Зорге, 44, сибирячку регулярно избивает сосед и забирает деньги.
— Этот сосед представился неофициальным опекуном. Приехала полиция, сотрудники пошли его искать, мы с женщиной стоим. Она одна живет, на
Ранее в Новосибирске полиция начала проверку информации о мужчине, который якобы избивает жену и сына. Анонимный пост о зверствах сибиряка появился в Сети.