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«Подошли клянчить деньги»: конфликт с цыганками обернулся потасовкой на улице Есенина

В полиции ответили, что заявлений о драке не поступало

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Местные жительницы сняли небольшое видео, но на нем лишь словесная перепалка и агрессивные движения в сторону одной из девушек

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Конфликт между цыганками и двумя девушками разгорелся на улице Есенина — сообщают в группе «Ревизорро Новосибирск». Инцидент произошел накануне.

— Подписчица гуляла с друзьями на Есенина, как вдруг к ним подошли две цыганки и начали клянчить деньги. Они им отказали. Вдруг старшая из цыганок хватает одну из девушек за кофту, тем самым растянув ее. Девушка пытается оттаскивать эту цыганку, но она ее толкает и подходит ближе, а потом берет ее за штанину, — говорится в группе «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».

В итоге произошла небольшая потасовка. Но в полицию с жалобами никто не обратился.

— По данному факту заявлений и сообщений в полицию не поступало, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В случае если в отношении девушки было совершено противоправное деяние, то ей следует обратиться в ближайший отдел полиции.

Массовая драка произошла в середине июля под Новосибирском. Очевидцы конфликта сняли ее кульминацию: несколько садоводов из СНТ «Спутник» против цыган из ближайшего табора.

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ЦыганеЕсенинаКонфликтПотасовка
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