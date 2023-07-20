«Подошли клянчить деньги»: конфликт с цыганками обернулся потасовкой на улице Есенина

Конфликт между цыганками и двумя девушками разгорелся на улице Есенина — сообщают в группе «Ревизорро Новосибирск». Инцидент произошел накануне.



— Подписчица гуляла с друзьями на Есенина, как вдруг к ним подошли две цыганки и начали клянчить деньги. Они им отказали. Вдруг старшая из цыганок хватает одну из девушек за кофту, тем самым растянув ее. Девушка пытается оттаскивать эту цыганку, но она ее толкает и подходит ближе, а потом берет ее за штанину, — говорится в группе «Ревизорро Новосибирск» во «ВКонтакте».