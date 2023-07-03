«Отдали документы и ушли»: Porsche с 5 пассажирами врезался в дом под Новосибирском

Под Новосибирском неизвестные на Porsche Cayenne врезались в частный дом в селе Сокур. Как написали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел в ночь с 1 на 2 июля.
— Пять пассажиров и владелица отдали документы и ушли в неизвестном направлении, автомобиль до сих пор не убрали, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее BMW X3 влетел в каршеринговую машину на Никитина. Автомобили получили серьезные повреждения.