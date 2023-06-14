«В магазинах всю воду разобрали»: в Куйбышеве продлили отключение воды на неопределенный срок

В городе Куйбышеве Новосибирской области нет подачи воды с вечера 13 июня. 14 июня жителям сообщили, что это продлится до окончания ремонтных работ. Прокуратура объявила проверку.
Организована проверка исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что отключение города от водоснабжения произошло в результате порыва сетей 13 июня. Место аварии установлено, ведутся работы по ремонту сетей. Подвоз воды организован, — сообщили в прокуратуре.
По словам читателя НГС из Куйбышева, в магазинах уже разобрали пятилитровые бутылки с чистой водой.
— Приходится ездить к скважинам, водой запасаться. Что и говорить, летом без нее очень сложно, — сказал читатель НГС.
13 июня на официальном сайте администрации Куйбышевского района жителей предупредили об отключении воды в 23:00. На следующий день — объявили о продлении отключения и объяснили его причину.
— Информируем о продолжении аварийно-восстановительных работ на головном водоводе диаметром 300 мм от насосно-фильтровальной станции до городских распределительных сетей. Бригады и спецтехника продолжают работы по устранению дефекта, — сообщили в администрации.
У жителей улицы Бронной в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске с 15 мая нет горячей воды. Изначально воду обещали планово отключить на 2 недели, но прошел почти месяц, а ее нет.