В Брянской области прямо в воздухе вспыхнул вертолет. Пилоты погибли

В Брянской области потерпели крушение сразу два борта — вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара в двигателе, — пишет информагенство.
Принадлежность вертолета устанавливается, на месте работают оперативные службы. Люди, находившиеся на борту Ми-8, погибли, сам вертолет после падения загорелся. Власти города Клинцы, в окрестностях которого разбился борт, утверждают, что на земле разрушений нет.
Губернатор региона Андрей Бардуков сообщил, что местные жители не пострадали.
По информации ТАСС, истребитель Су-34 упал недалеко от украинской границы и практически в 50 километрах от места падения Ми-8 в Клинцах. Пилот и штурман также не смогли катапультироваться. Их тела обнаружены, место падения оцеплено силовиками.