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Тема дняКрушение в Брянской области
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В Брянской области прямо в воздухе вспыхнул вертолет. Пилоты погибли

Вскоре потерпел крушение еще один борт — истребитель Су-34

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Предварительно, воздушное судно разбилось недалеко от жилых домов

Видео: 112 / T.me

В Брянской области потерпели крушение сразу два борта — вертолет Ми-8 и истребитель Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара в двигателе, — пишет информагенство.

Принадлежность вертолета устанавливается, на месте работают оперативные службы. Люди, находившиеся на борту Ми-8, погибли, сам вертолет после падения загорелся. Власти города Клинцы, в окрестностях которого разбился борт, утверждают, что на земле разрушений нет.

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Момент инцидента попал на видео

Видео: Mash / T.me

Губернатор региона Андрей Бардуков сообщил, что местные жители не пострадали.

По информации ТАСС, истребитель Су-34 упал недалеко от украинской границы и практически в 50 километрах от места падения Ми-8 в Клинцах. Пилот и штурман также не смогли катапультироваться. Их тела обнаружены, место падения оцеплено силовиками.

Брянская областьРазбился вертолетИстребитель
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