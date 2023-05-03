«ПВО работает по всей России». В Совфеде РФ рассказали, чем может обернуться атака беспилотников на Кремль

По словам Джабарова, происходящее сейчас обсуждается в Кремле, решение об ответных мерах примет президент.

— Более чем за год проведения СВО Россия не бомбила правительственные здания, резиденцию Зеленского. А Украина готова пойти на всё, лишь бы как можно больнее укусить Россию, — добавил он. — Мы оценим ситуацию, решение всё равно будет за президентом, военными — теми людьми, которым дорог наш национальный лидер.

Сенатор отметил, что жителям спальных районов Москвы и других регионах не стоит беспокоиться по поводу возможных атак.