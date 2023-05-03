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Спецоперация на УкраинеАтака БПЛА на Кремль

«ПВО работает по всей России». В Совфеде РФ рассказали, чем может обернуться атака беспилотников на Кремль

Сенатор комитета по международным делам считает случившееся большой угрозой для россиян

В Кремле сейчас обсуждаются ответные меры

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Сегодня ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю — его атаковали два беспилотника. Пресс-служба президента сообщила, что летательные аппараты сбили, а пострадавших и материального ущерба от осколков нет. Всё, что об этом известно, мы собираем в онлайн-хронике.

Случившееся можно считать покушением на президента, заявил MSK1.RU первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Они же не знают время, когда долетят дроны, сбросят бомбу, есть ли там глава государства. Очень жаль, что Украина сама себе сейчас подписала приговор. В будущем такой режим существовать не должен. Это угроза российскому народу, — сказал он в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.

По словам Джабарова, происходящее сейчас обсуждается в Кремле, решение об ответных мерах примет президент.

— Более чем за год проведения СВО Россия не бомбила правительственные здания, резиденцию Зеленского. А Украина готова пойти на всё, лишь бы как можно больнее укусить Россию, — добавил он. — Мы оценим ситуацию, решение всё равно будет за президентом, военными — теми людьми, которым дорог наш национальный лидер.

Сенатор отметил, что жителям спальных районов Москвы и других регионах не стоит беспокоиться по поводу возможных атак.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков утверждает, что беспилотник долетел до Кремля по вполне объяснимой причине.

— Угрозы для жилых домов нет, потому что задача ударов по жилым домам не стоит. Им нужно нанести удар именно по резонансному объекту, такому как Кремль. Это обычная террористическая диверсия, — рассказал MSK1.RU Константин Сивков.

Военный эксперт предположил, что подобные атаки могут продолжиться, но на них последует серьезный ответ.

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— Что касается возможности подобных действий дальше — они будут продолжаться, естественно. Я в этом не сомневаюсь. Вопрос только в том, какая будет дальше реакция. Я думаю, что она будет жесткой, — объяснил MSK1.RU Константин Сивков.

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня в Москве запретили запускать беспилотники. Исключение составляют летательные аппараты, которые используются по решению органов государственной власти. Военный эксперт Олег Валецкий рассказал MSK1.RU, повлияет ли это на безопасность в столице.

Также мы публиковали видео взрывов ночью над Кремлем и показывали, как выглядит Красная площадь после атаки.

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