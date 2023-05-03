Skoda Rapid столкнулась с Land Cruiser Prado на Фрунзе: фото с последствиями

Днем 3 мая в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись машины Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Rapid. На улицу Фрунзе выезжали спасатели МАСС.
Авария случилась в 12:10:
— Произошло боковое столкновение автомобилей. На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые уже через 5 минут прибыли по указанному адресу, — рассказали спасатели МАСС.
Всего в машина находилось 3 человека, они сами покинули авто, после чего их осмотрели врачи скорой. В автомобиле Toyota находился ребёнок, у него ушиб губы.
— Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Проезжая перекрёстки, остановочные платформы, объезжая препятствия, снизьте скорость, убедитесь в безопасности проезда, — напомнили в МАСС.
На выходных в полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой».