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Skoda Rapid столкнулась с Land Cruiser Prado на Фрунзе: фото с последствиями

На место выезжали спасатели и скорая

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На место приезжала скорая помощь

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Днем 3 мая в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись машины Toyota Land Cruiser Prado и Skoda Rapid. На улицу Фрунзе выезжали спасатели МАСС.

Авария случилась в 12:10:

— Произошло боковое столкновение автомобилей. На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые уже через 5 минут прибыли по указанному адресу, — рассказали спасатели МАСС.

Всего в машина находилось 3 человека, они сами покинули авто, после чего их осмотрели врачи скорой. В автомобиле Toyota находился ребёнок, у него ушиб губы.

Серьезных травм никто их пассажиров не получил

Серьезных травм никто их пассажиров не получил

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— Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Проезжая перекрёстки, остановочные платформы, объезжая препятствия, снизьте скорость, убедитесь в безопасности проезда, — напомнили в МАСС.

На выходных в полиции сообщили подробности ночного смертельного ДТП в Новосибирской области — оно произошло из-за незавершенного обгона. Три человека погибли в аварии между ВАЗ-2112 и «Шкодой».

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