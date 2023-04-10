Сосед напал на 59-летнюю женщину на Высоцкого — она получила сотрясение мозга

5 апреля в доме на Владимира Высоцкого, 27 мужчина напал на пожилую женщину. Ее сын Евгений Майоров рассказал, что неадекватного соседа опасаются многие жители дома и даже собираются писать коллективное заявление.
Пост о ситуации Евгений опубликовал в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Там он рассказал, что 5 апреля его мать вышла из дома на работу. На выходе из подъезда на нее напал сосед: мужчина несколько раз ударил ее по голове.
К записи Евений Майоров прикрепил видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что сначала пострадавшая женщина с соседом едут в лифте, затем вместе выходят из подъезда, и внезапно мужчина нападает. Пострадавшая попыталась убежать, но сосед последовал за ней.
Как рассказал Евгений Майоров НГС, первый раз странный сосед пристал к его маме 1 апреля.
— Она просто выезжает в 4–5 утра на работу. Он вышел за ней босиком. Она знала, что он вроде как неадекватный, но не придала этому значения. И 5 апреля они ехали вместе в лифте. Он ей какие-то слова невнятно говорил, но она не обращала внимания. Даже на видео заметно, что она выходит спокойно, а он ее толкает, — рассказал Евгений НГС.
Он добавил, что сейчас его мама боится выйти на улицу одна. 59-летняя женщина получила сотрясение мозга, травмы плеча и обеих голеней (копии справок Евгений предоставил в редакцию НГС).
В день нападения Евгений написал заявление в полицию. По словам мужчины, после этого никакой реакции не последовало, тогда он написал еще одно заявление — 8 апреля (копию талона-уведомления он также предоставил НГС). Несмотря на два заявления, полицейские не связывались ни с мамой Евгения, ни с ним самим, заявил мужчина.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, там сообщили, что уточняют информацию.
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