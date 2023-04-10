Сосед напал на 59-летнюю женщину на Высоцкого — она получила сотрясение мозга

К записи Евений Майоров прикрепил видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что сначала пострадавшая женщина с соседом едут в лифте, затем вместе выходят из подъезда, и внезапно мужчина нападает. Пострадавшая попыталась убежать, но сосед последовал за ней.

Как рассказал Евгений Майоров НГС, первый раз странный сосед пристал к его маме 1 апреля.