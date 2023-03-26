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В Новосибирской области сгорел прицеп грузовика — пострадал водитель

Мужчине диагностировали ожог рук первой степени

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В пожаре пострадал водитель грузовика

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Вчера, 25 марта, в Кочковском районе Новосибирска сгорел прицеп грузового автомобиля. Информацию об этом подтвердили НГС в региональном МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 17:56, горел прицеп грузового автомобиля. Пожарные справились с возгоранием за 15 минут.

— Травмирован водитель, диагноз — «ожог рук первой степени». От госпитализации отказался, — отметили в пресс-службе.

В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео пожара. Кузов автомобиля полностью сгорел. По данным паблика, грузовик перевозил промышленные нитки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54», Vk.com

23 марта ночью в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy.

Сгорел автомобильОжогГУ МЧС по Новосибирской области
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