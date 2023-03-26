В Новосибирской области сгорел прицеп грузовика — пострадал водитель

Вчера, 25 марта, в Кочковском районе Новосибирска сгорел прицеп грузового автомобиля. Информацию об этом подтвердили НГС в региональном МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 17:56, горел прицеп грузового автомобиля. Пожарные справились с возгоранием за 15 минут.
— Травмирован водитель, диагноз — «ожог рук первой степени». От госпитализации отказался, — отметили в пресс-службе.
В паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео пожара. Кузов автомобиля полностью сгорел. По данным паблика, грузовик перевозил промышленные нитки.
23 марта ночью в Кировском районе сгорел автомобиль — седан Subaru Legacy.