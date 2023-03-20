СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 76.60
eur 81.46
Тема дняВ скандальном ЖК на Богдашке построят еще один дом
Все новости
Все новости

В городах России эвакуируют студентов — что происходит в Новосибирске

В учебные заведения приходят сообщения о минировании

189

Сообщение о минировании поступило и в новосибирский колледж

Поделиться

В городах России массово эвакуируют студентов, сообщения о минировании получили в учебных заведениях Екатеринбурга, Челябинска. В Новосибирске сообщение о минировании поступило в архитектурно-строительный колледж.

— В 08:36 пришло сообщение от некого Сергея Соколова, о том что все заминировано и нам конец. Всех студентов и коллектив эвакуировали. Полиция с кинологами и собаками все проверили. В 13:15 учебный процесс начат, — сообщил корреспонденту НГС директор архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин.

В автотранспортном колледже сообщили НГС, что подобных сообщений в учреждение не поступало.

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД информацию не прокомментировали.

1 марта в школы Новосибирска поступили сообщения о минировании. Из-за угроз проверили 36 учебных заведений.

По теме

ЭвакуацияСообщение о минированииКолледжПолицияСтуденты
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter