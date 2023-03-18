«Почему никто не слышал плач?» Интервью с адвокатом, спасшим маленьких детей, которые трое суток провели с мертвыми родителями

Екатеринбуржец Ринат Валишин — тот самый сосед, который взял на себя ответственность и вскрыл дверь в квартире, где двое маленьких детей умирали от истощения. Не дожидаясь полиции и МЧС. По роду своей деятельности он адвокат и никогда раньше не занимался подобными спасательными операциями. В интервью E1.RU Ринат рассказал, как всё произошло и почему он не остался равнодушным к разворачивающейся трагедии.



— Как вы узнали о том, что в квартире заперты дети?



— Это стечение каких-то счастливых обстоятельств. В районе двух часов [дня] я возвращался домой и увидел у консьержа мужчину, который спрашивал про жильцов этой квартиры (а до этого соседи жаловались в домовом чате на протечку из нее же). Это оказался родственник погибшей пары. Он поделился своей тревогой — муж с женой не выходили на связь уже несколько дней. Буквально утром в воскресенье, 12 марта, они общались, а потом связь прервалась. Он сказал, что звонил спасателям.