В Ростове-на-Дону горит здание пограничной службы ФСБ. Очевидцы сообщают о взрывах

— Здание кирпичное, полностью в огне, — добавил источник в силовых структурах. — Рядом с боеприпасами горит топливо в баках.



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