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В Ростове-на-Дону горит здание пограничной службы ФСБ. Очевидцы сообщают о взрывах

Кирпичное здание полностью охвачено огнем

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Очевидцы сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв

Видео: «Раньше всех. Ну почти» / T.me

В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ Ростовской области. Как сообщают наши коллеги из издания 161.RU, дым виден с разных районов города.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.

— Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один, — рассказали нашим коллегам очевидцы, работающие неподалеку от места происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Очевидцы прислали видео с места происшествия

Видео: читатель 161.RU

По предварительной информации, загорелся корпус во дворе пограничного управления — там находится склад или гараж.

Источник 161.RU в правоохранительных органах сообщил, что «на складе детонируют боеприпасы с интервалом 5–10 секунд».

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— Здание кирпичное, полностью в огне, — добавил источник в силовых структурах. — Рядом с боеприпасами горит топливо в баках.

Обо всём, что сейчас происходит на месте происшествия, наши коллеги из 161.RU оперативно рассказывают в онлайн-трансляции.

Ростов-на-ДонуПожарФСБПогрануправление ФСБЧППроисшествие
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