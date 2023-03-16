В Ростове-на-Дону горит здание пограничной службы ФСБ. Очевидцы сообщают о взрывах

В Ростове-на-Дону загорелось погрануправление ФСБ Ростовской области. Как сообщают наши коллеги из издания 161.RU, дым виден с разных районов города.
Очевидцы сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв.
— Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один, — рассказали нашим коллегам очевидцы, работающие неподалеку от места происшествия.
По предварительной информации, загорелся корпус во дворе пограничного управления — там находится склад или гараж.
Источник 161.RU в правоохранительных органах сообщил, что «на складе детонируют боеприпасы с интервалом 5–10 секунд».
— Здание кирпичное, полностью в огне, — добавил источник в силовых структурах. — Рядом с боеприпасами горит топливо в баках.
Обо всём, что сейчас происходит на месте происшествия, наши коллеги из 161.RU оперативно рассказывают в онлайн-трансляции.