В Кремле обратили внимание на «ЧВК Редан»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инциденты с «ЧВК Рёдан». По его словам, это движение — псевдокультура, которая не несёт ничего хорошего российской молодёжи.
— Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия, — заявил Дмитрий Песков.
О «ЧВК Рёдан» стало известно в минувшие выходные, когда в крупных городах России прошли полицейские рейды по отлову подростков. Правоохранители искали подозрительных детей в торговых центрах. Известно о сотнях задержанных, а очевидцы в разных городах рассказывают одно и то же: МВД ищет детей в клетчатых штанах и черных худи или футболках с рисунками пауков или персонажей аниме. Именно эти отличительные черты, по мнению правоохранительных органов, характеризуют новую молодежную субкультуру «ЧВК Рёдан».
В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, почему полиция обратила внимание на новую субкультуру и из-за чего возникали инциденты в торговых центрах городов России.