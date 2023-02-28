freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 75.43
eur 79.62
Тема дняМобилизованный вернулся из плена
Все новости
Все новости

В Кремле обратили внимание на «ЧВК Редан»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это движение «не несёт ничего хорошего» молодёжи

Так выглядят представители «новой молодёжной субкультуры»

Поделиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инциденты с «ЧВК Рёдан». По его словам, это движение — псевдокультура, которая не несёт ничего хорошего российской молодёжи.

— Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия, — заявил Дмитрий Песков.

О «ЧВК Рёдан» стало известно в минувшие выходные, когда в крупных городах России прошли полицейские рейды по отлову подростков. Правоохранители искали подозрительных детей в торговых центрах. Известно о сотнях задержанных, а очевидцы в разных городах рассказывают одно и то же: МВД ищет детей в клетчатых штанах и черных худи или футболках с рисунками пауков или персонажей аниме. Именно эти отличительные черты, по мнению правоохранительных органов, характеризуют новую молодежную субкультуру «ЧВК Рёдан».

В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, почему полиция обратила внимание на новую субкультуру и из-за чего возникали инциденты в торговых центрах городов России.

Дмитрий ПесковКремльСубкультураЧВК Рёдан
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter