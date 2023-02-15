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«После домашней ссоры вышла на улицу и исчезла»: в Новосибирске пропала 23-летняя девушка

Местонахождение сибирячки неизвестно с 14 февраля

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Анна пропала в Заельцовском районе

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В Заельцовском районе Новосибирска потерялась 23-летняя Анна Бакирьян. По словам волонтеров, 14 февраля она вышла из дома и пропала.

— У пропавшей женщины дома произошла небольшая ссора. После чего из дома она вышла на улицу без верхней одежды. Через несколько минут вернулась, забрала верхнюю одежду и ушла в неизвестном направлении, — рассказали НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Анны: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи была одета в черный пуховик с капюшоном и меховой опушкой и коричневые сапоги.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

В Новосибирске продолжаются поиски 16-летнего подростка, который 14 февраля вышел из дома на Галущака, 15 в Линейном микрорайоне и пропал.

НовосибирскПропала девушка
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