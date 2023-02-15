«После домашней ссоры вышла на улицу и исчезла»: в Новосибирске пропала 23-летняя девушка

В Заельцовском районе Новосибирска потерялась 23-летняя Анна Бакирьян. По словам волонтеров, 14 февраля она вышла из дома и пропала.



— У пропавшей женщины дома произошла небольшая ссора. После чего из дома она вышла на улицу без верхней одежды. Через несколько минут вернулась, забрала верхнюю одежду и ушла в неизвестном направлении, — рассказали НГС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».