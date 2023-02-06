Толчки от землетрясения в Турции почувствовали в нескольких регионах России

— Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской Республике и Северной Осетии, — рассказал собеседник агентства. — У нас впервые такое, Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого, если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно.

