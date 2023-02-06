Толчки от землетрясения в Турции почувствовали в нескольких регионах России

После землетрясения в Турции «активизировалась обстановка» и на территории России, в частности в Чечне, в Северной и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.
— Просто они незначительные: есть толчки невысокого энергетического класса. Мы фиксируем по всему Кавказу, они в Грузии произошли, в Южной Осетии есть события и в Чеченской Республике и Северной Осетии, — рассказал собеседник агентства. — У нас впервые такое, Турцию трясет, а у нас тоже активизация была. До этого, если где-то сильно трясло, у нас также оставалось спокойно.
Также геофизики зафиксировали толчки от турецкого землетрясения в Грузии. Как сообщает грузинское информационное агентство «Батумелеби», подземные толчки чувствовались в Батуми.
— В некоторых районах города люди вышли из жилых корпусов во дворы, — сообщает информагентство.
Кроме того, агентство «Франс Пресс», ссылаясь на Датский геологический институт, сообщает, что толчки от турецкого землетрясения ощущались даже в Гренландии.
Мощное землетрясение в Турции произошло 6 февраля в 04:17 мск. Толчки оказались настолько сильными, что затронули сразу шесть регионов страны. Кроме того, их почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). Магнитуда составила 7,8 из 10. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий уровень) и обратились за международной помощью.
Наиболее страшные разрушения зафиксировали в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. В турецкой провинции Ханай после землетрясения произошел взрыв на газопроводе.
По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек, еще 5385 получили ранения. Разрушены 2818 зданий. Кроме того, погибшие есть в Сирии — там жертвами стихии стали 592 человека.
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