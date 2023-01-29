Николай Дроздов попал в больницу. У него сломаны несколько ребер

Зоолог Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер.
Телеведущий поскользнулся и упал еще 2 января, однако об этом стало известно только сегодня, 29 января. Несколько дней он провел в палате интенсивной терапии, но теперь его перевели в обычную.
— Так получилось, что [Николай Николаевич] упал не очень удачно, сломалось несколько ребер. Но в реанимации он не лежал: всего лишь пару дней в палате интенсивной терапии, и то только по той причине, что врачи хотели проверить, не повреждены ли другие органы. Но оказалось, что всё нормально. Сейчас он находится в обыкновенной палате, идет на поправку. Всё обошлось, — объяснил ТАСС друг Дроздова Дмитрий Дунаев.
Дунаев рассказал, что Дроздов каждый день общается со своей женой Татьяной.
Он у нас, несмотря на преклонный возраст, очень молодой. Такой экстремал по жизни, молодец, — добавил Дунаев.