«Я написала Путину, что готова отказаться от ордена»: мать 11 детей добивается операции для раненного в СВО сына

Похожих историй немало. Родные пациентов военного госпиталя в Челябинске жалуются на некачественную медпомощь. Вместо проведения операций мужчин с переломами держат на обезболивающих, чтобы они дождались своей очереди на госпитализацию в столицу. Подробности — в материале 74.RU.

Три месяца боли

28-летний Максим Сидоренко из Карабаша уже через неделю после мобилизации оказался на передовой. Еще пара недель — и его за смелость и опыт (в армии он служил по контракту, а затем на гражданке — в ГУ ФСИН и Росгвардии) из обычного рядового сделали врио командира взвода. Максим и его старший брат Андрей, который до сих пор находится в зоне СВО, часто звонили матери. Но в начале ноября младший перестал выходить на связь.