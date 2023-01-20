«Вынесли товара на 200 тысяч»: скандальный обыск в комиссионке из-за сварочного аппарата попал на видео

В комиссионном магазине в Бердске обыск и изъятие товара обернулся скандалом. Владелица магазина заявила, что сотрудники полиции действовали незаконно, а также сняла произошедшее на видео.
Инцидент произошел 19 января в комиссионном магазине «Алибаба» на улице Ленина, 29.
— Три месяца назад открыла комиссионный магазин, на что взяла кредит. 19 января около 13:00 позвонил сотрудник и сказал, что пришли полицейские. Обыск. Ищут сварочный аппарат. Мне скинули постановление. Увидела, что с 13 по 14 января ограбили гараж и ущерб 9,5 тысячи рублей, — объяснила корреспонденту НГС владелица магазина Яна Серкова.
Она прислала в редакцию постановление. В нем говорится, что в магазине «может быть похищенное имущество, предметы, добытые преступным путем, имеющие значения по уголовному делу».
— Это не мог быть тот самый сварочный аппарат, потому что тот, что в магазине, его принесли 3 января. И есть документы об этом с данными. Разговаривать по телефону они не стали со мной, — добавила Яна.
Владелица магазина приехала на место.
— Их шесть человек ходили не в форме по разным комнатам и что-то забирали. Сначала они со мной не разговаривали. Я включила видеокамеру и начала спрашивать их документы. Они мне их не предоставляли. Это незаконно все было. Изымали все со всех сторон. Я стою у ноутбука, они его забирают, рабочий ноутбук. Зачем? Я отказывалась открывать витрину, они же за сварочным аппаратом пришли. Они ее взломали и изъяли полку телефонов самых дорогих, ресивер от камер, где все записано было, рабочий телефон, сварочный аппарат, триммеры. Очень много товаров. Что видели подороже — то и забирали, — перечислила девушка.
Часть скандала попала на видео.
Яна утверждает, что полиция изъяла товар примерно на 200 тысяч рублей. Протокол выемки девушка также предоставила в редакцию.
Она также добавила, что за пять дней до произошедшего в магазин уже приходил человек. Он, по словам девушки, представился следователем и предупредил, что может быть такая ситуация с «выносом половины» магазина, если ему не дадут данные на человека, принесшего сварочный аппарат.
Яна подготовила жалобы на действия полицейских в прокуратуру, а также в ГУ МВД по Новосибирской области. Она добавила, что уже вложила в магазин
— Я просто осталась без бизнеса, на который взяла кредит! Как теперь его выплачивать — не понимаю, что мне делать, — недоумевает девушка.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что с начала декабря прошлого года в полицию Бердска поступило несколько заявлений о кражах инструментов из гаражей.
— По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу.
— По прибытии следователь под запись видеокамеры на телефоне женщины представился владелице торгового помещения и предъявил постановление о проведении обысковых мероприятий и производстве изъятия имущества. Стоит отметить, что в распространяемой гражданкой записи представлены только фрагменты видеосъемки. Полная видеозапись, где следователь представляется и ознакомляет лицо с постановлением, целенаправленно не опубликована. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел продолжается комплекс оперативно-разыскных и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к хищениям из гаражей. Изъятое имущество из комиссионного магазина идентифицируется с заявленными гражданами крадеными инструментами и другим оборудованием.
22 декабря вечером начались обыски в управлении МВД России по городу Новосибирску и в ОЭБиПК как минимум двух районов — Ленинского и Октябрьского.