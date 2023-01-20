«Вынесли товара на 200 тысяч»: скандальный обыск в комиссионке из-за сварочного аппарата попал на видео

— Это не мог быть тот самый сварочный аппарат, потому что тот, что в магазине, его принесли 3 января. И есть документы об этом с данными. Разговаривать по телефону они не стали со мной, — добавила Яна.

Владелица магазина приехала на место.

— Их шесть человек ходили не в форме по разным комнатам и что-то забирали. Сначала они со мной не разговаривали. Я включила видеокамеру и начала спрашивать их документы. Они мне их не предоставляли. Это незаконно все было. Изымали все со всех сторон. Я стою у ноутбука, они его забирают, рабочий ноутбук. Зачем? Я отказывалась открывать витрину, они же за сварочным аппаратом пришли. Они ее взломали и изъяли полку телефонов самых дорогих, ресивер от камер, где все записано было, рабочий телефон, сварочный аппарат, триммеры. Очень много товаров. Что видели подороже — то и забирали, — перечислила девушка.