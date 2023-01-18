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Полиция начала проверку из-за ребенка, пострадавшего от слезоточивого газа

Школьник отделался раздражением слизистой оболочки

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На место инцидента прибыли охранники и медики

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В Новосибирске полиция начала проверку после публикаций о пострадавшем 12-летнем ребенке от слезоточивого газа. Вещество в лицо школьника распылил ровесник.

— Заявление в полицию не поступало. После публикаций в СМИ по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, инцидент произошел в Новосибирске 17 января в супермаркете «Пятерочка» на улице Громова. 12-летний ребенок распылил другому 12-летнему мальчику слезоточивый газ в лицо. Прибывшие на место инцидента медики промыли ребенку глаза специальным офтальмологическим средством. По словам врачей, ребенок отделался раздражением слизистой оболочки.

НовосибирскПострадал ребенокСлезоточивый газ
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