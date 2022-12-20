Попытался обогнать и не справился с управлением: водитель «Хонды» влетел в грузовик на новосибирской трассе

Сегодня, 20 декабря, на трассе в Чановском районе Новосибирской области «Хонда» выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 12:45 на 1073-м км автодороги Р-254 «Иртыш».
36-летний водитель на «Хонде-Фрид» ехал из Новосибирска в сторону Омска, при попытке обгона мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом.
В результате аварии 36-летний водитель «Хонды-Фрид» погиб.
Вчера, 19 декабря, на 169-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись Toyota Land Cruiser и фура ГАЗ-380432. Водитель на Toyota выехал на встречную полосу, в результате столкновения мужчина погиб на месте.