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Попытался обогнать и не справился с управлением: водитель «Хонды» влетел в грузовик на новосибирской трассе

Погибшему мужчине было 36 лет

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Водитель легкового автомобиля не справился с управлением

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Сегодня, 20 декабря, на трассе в Чановском районе Новосибирской области «Хонда» выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла в 12:45 на 1073-м км автодороги Р-254 «Иртыш».

36-летний водитель на «Хонде-Фрид» ехал из Новосибирска в сторону Омска, при попытке обгона мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом.

В результате аварии 36-летний водитель «Хонды-Фрид» погиб.

Вчера, 19 декабря, на 169-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись Toyota Land Cruiser и фура ГАЗ-380432. Водитель на Toyota выехал на встречную полосу, в результате столкновения мужчина погиб на месте.

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